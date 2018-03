Réagissez

La pénurie persistante du lait en sachet subventionné a fait apparaître au grand jour des dysfonctionnements graves dans la production et la distribution de ce type de lait, plus que ceux du lait produit par les éleveurs de la région.

Quoi qu’on en dise, le lait pasteurisé produit par l’unité publique des Aribs, à Aïn Defla, pour les besoins de la wilaya de Chlef, a complètement disparu des étals et on lui a substitué progressivement du lait ramené d’Alger à des prix excessivement élevés.

Le sachet est curieusement cédé à 50 DA, sans que cela inquiète outre mesure les autorités publiques concernées, lesquelles se confinent dans un silence étrange face à une spéculation qui ne dit pas son nom. Plus grave encore, pour ce qui est du lait imposé à 40 DA, le sachet est bizarrement vendu à moitié vide, au su et au vu de tout le monde ! Là aussi, tout paraît normal aux yeux des responsables en question, dans la mesure où, pensent-ils, les consommateurs seraient consentants et acceptent d’acheter cette denrée telle quelle.

La tension sur le lait pasteurisé, qui perdure depuis des mois, a par ailleurs fait ressortir des choses plus graves concernant la production et la commercialisation du lait de vache, pourtant subventionné par l’Etat à coups de milliards de dinars.

Les chiffres annoncés par les services agricoles donnent le tournis : la production de lait cru dans la région s’élèverait annuellement à plus de 60 millions de litres, pour un cheptel estimé à plus de 26 000 vaches laitières. Si vraiment ces chiffres sont exacts, comment expliquer l’indisponibilité et le prix élevé de ce produit sur le marché ?

Selon des sources très au fait du problème, de grosses quantités de lait de vache sont détournées vers la transformation en produits laitiers (yaourt, petit-lait, etc.), en dehors de la wilaya .

C’est un marché qui rapporte gros, où chacun trouve son compte : éleveurs, transformateurs, ou encore ceux qui laissent faire au détriment des malheureux consommateurs de la région.