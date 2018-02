Réagissez

Le partenariat entre l’association Amel, des enfants inadaptés mentaux de Chlef, et l’association Solidarité enfants d’Algérie, basée en France, se renforce dans le domaine de la formation des éducateurs algériens pour l’insertion socioprofessionnelle des pensionnaires.

C’est ainsi qu’une journée pédagogique et d’enseignement pour la création d’un centre d’aide par le travail a été dispensée, avant-hier, par des spécialistes français, en l’occurrence Philippe Mortel, directeur général de l’œuvre des villages d’enfants (OVE), Marie Eric et Mélanie Tacquar, directeurs au sein du même établissement, ainsi que Nasséra Bouragbi, présidente de l’association Solidarité enfants d’Algérie.

Il faut signaler que l’OVE assure la prise en charge de 90% des centres pour inadaptés mentaux de France.

C’est dire l’expérience accumulée par ses dirigeants et animateurs dans les domaines de la formation et de l’insertion socioprofessionnelle de cette catégorie de personnes handicapées. La cérémonie d’ouverture de ces séances de formation s’est déroulée au centre d’enfants inadaptés mentaux de Chlef, en présence du directeur de l’action sociale de la wilaya, du président de l’APC, de bienfaiteurs et d’invités.

L’occasion a été mise à profit par le DAS, Salah Bouabdellah, pour louer ce partenariat fructueux entre les deux associations, ainsi que les efforts consentis par le ministère de la Solidarité nationale et de la Famille pour la prise en charge socio-éducative des personnes en situation de handicap. A signaler que pas moins de douze centres spécialisés, dont celui pour enfants inadaptés mentaux, fruit d’une solidarité agissante entre Français et Algériens, existent dans la wilaya de Chlef.