Deux entreprises réalisent bénévolement un accès d’urgence à Chlef

Le goulot d’étranglement sur la voie du pont de Haï Bensouna menant au nouvel hôpital les Sœurs Bedj de Chlef sera enfin éliminé, grâce à une opération de volontariat menée par deux entreprises pionnières dans le domaine, en l’occurrence la SARL ETP Benzaâmia et la SARL Talbi.

L’opération consiste en l’aménagement d’une voie de désengorgement du seul pont reliant le chef-lieu de wilaya à sa partie ouest. C’est une initiative de la wilaya à laquelle ont adhéré tout naturellement les entreprises citées. Le chef de l’exécutif de wilaya, Abdellah Benmansour, a inspecté samedi le chantier et a remercié les responsables de ces deux sociétés pour leur geste.

Ces dernières, spécialisées dans les travaux publics et l’aménagement urbain, sont considérées comme les plus importantes du secteur au niveau local et national. Elles ont à leur actif une série d’actions de volontariat dans divers domaines, comme le grand nettoyage des quartiers de Chlef lancé en septembre 2017 et qui se poursuit toujours (tous les samedis).

Elles sont encore à pied d’œuvre dans le même sillage pour réaliser ce projet routier d’urgence qui va certainement désengorger la circulation à l’ouest de la ville de Chlef et faciliter l’accès au nouvel hôpital, disposant de services médicaux uniques en matière notamment de réanimation des patients et de prise en charge des affections cardio-vasculaires.

Pour y accéder, les ambulances de secours mettaient souvent énormément de temps sur l’ancienne voie du pont de Tsighaout, compte tenu de l’encombrement fréquent de la circulation à cet endroit.

Désormais, les usagers vont enfin pouvoir respirer, avec la fin de ce long calvaire.