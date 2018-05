Dessalement de l’eau de mer : La grande désillusion à Chlef !

Réagissez

Beaucoup de cités, notamment dans les zones rurales, restent toujours non raccordées à la station de dessalement de Ténès, qui est pourtant opérationnelle depuis plus de 2 ans.

Cette station devait initialement alimenter 33 des 35 communes de la wilaya, mais, à cause de lenteurs inexpliquées, elle ne profite actuellement qu’à une partie de la région, dont la population globale s’élève à 1 200 000 âmes.

Par exemple, certains quartiers de la ville de Chlef continuent toujours d’être approvisionnés à partir du barrage de Sidi Yacoub, alors que d’autres reçoivent l’eau dessalée en abondance et presque en H/24. Il en est de même pour un certain nombre de zones rurales, qui sont officiellement incluses dans le programme de raccordement à la station de dessalement.

Comment expliquer ces disparités criantes en matière d’accès à cette denrée ? Selon des sources très au fait du problème, un tel retard n’avait pas lieu d’être dans la mesure où «l’argent dégagé pour le raccordement de ces cités est disponible depuis 2016 et que le dossier technique et administratif a aussi été finalisé et validé depuis longtemps, suite à la dotation de l’opération en question depuis plus de deux ans».

Du coup, l’on s’interroge sur les raisons exactes du blocage qui empêcherait le lancement du projet d’achèvement du raccordement des zones urbaines et rurales au réseau de distribution d’eau dessalée. Il est évident que la persistance du flou autour de ce dossier sensible ne fera qu’aggraver le long et dur calvaire que subissent les habitants concernés en été.