Des visiteurs de Chlef découvrent le barrage de Aïn Defla

A l’initiative de l’Agence de gestion intégrée des ressources en eau (Agire) de Chlef, des journalistes, de jeunes scouts et des représentantes de la société civile et de la maison de l’environnement de Chlef ont été conviés, mardi, à visiter le barrage de Sidi M’hamed Bentaïba, situé dans la wilaya voisine de Aïn Defla. La délégation, conduite par le directeur d’Agire, a reçu des explications sur les étapes de construction de cet ouvrage, son fonctionnement et son importance pour l’approvisionnement des populations et l’irrigation des terres agricoles.

Il pourrait aussi servir de lieu de villégiature pour les familles de la région, compte tenu de la beauté du site.

Selon la représentante de la direction du barrage de Sidi M’hamed Bentaïba, celui-ci est opérationnel depuis 2006, avec une capacité de mobilisation de 75 millions de mètres cubes. Rempli à 100%, suite aux dernières chutes de pluie, il est utilisé pour l’alimentation en eau potable de sept communes, dont El Khemis et Miliana, et l’irrigation de plus de 8000 ha de terres agricoles. C’est l’un des cinq barrages que compte la wilaya, avec une capacité totale de stockage avoisinant les 550 millions de mètres cubes. Ces potentialités hydriques seront encore renforcées par des transferts d’eau des barrages des wilayas limitrophes, a annoncé le directeur des ressources en eau de la wilaya, lors de sa rencontre avec la délégation de Chlef. L’objectif, selon lui, est d’arriver à une distribution quotidienne du liquide précieux sur tout le territoire de la wilaya.