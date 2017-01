Des villages isolés par la neige

Réagissez

La neige qui est tombée, mardi soir, dans la daïra de Beni Haoua, au nord-est de la wilaya de Chlef, a isolé plusieurs douars nichés sur le massif montagneux longeant le littoral est. Il s’agit des hameaux de Bissa, Tamezguida, Bouhidjeb et El Aouachria, dont les habitants ont été surpris par les fortes chutes de neige. Ces derniers demandent l’intervention urgente des pouvoirs publics pour dégager les routes bloquées et assurer leur approvisionnement en produits essentiels, notamment le gaz butane. Une cellule de crise a été installée au niveau local pour faire face à la situation difficile que vivent les villageois de cette partie de la wilaya, connue pour son hiver très rigoureux. Des équipes techniques des APC et de la direction des travaux travaillent d’arrache-pied pour enlever la neige sur les routes et rétablir ainsi le trafic routier.