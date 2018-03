Des terres agricoles déclassées pour la réalisation d’une zone industrielle

Réagissez

Des terres agricoles ont été déclassées pour la réalisation de la nouvelle zone industrielle de Boukadir, à l’ouest de Chlef.

Il s’agit de «terres à très faible productivité et souvent inexploitées», est-il précisé dans le communiqué du Conseil des ministres, qui a adopté, mercredi dernier, un décret portant déclassement de terres agricoles pour l’aménagement de 11 zones industrielles au niveau national.

Le communiqué ajoute que l’Etat a dégagé 500 milliards de dinars pour les opérations d’aménagement et 150 à 200 milliards pour le raccordement aux réseaux d’eau, d’électricité et de gaz. Il faut signaler que le projet de la ZI, à Boukadir, a connu un énorme retard, à cause, non seulement de la contrainte foncière, mais aussi parce que l’étude technique a été refaite à plusieurs reprises.

Et ce n’est pas encore fini: le lancement des travaux de réalisation risque encore de prendre plus de temps, compte tenu des lourdeurs bureaucratiques et du transfert de cette opération aux autorités locales, qui ne semblent pas pressées pour faire avancer ce dossier. Pour preuve, l’autre nouvelle zone industrielle, prévue non loin de là, plus exactement à Oued Sly, attend toujours une reprise franche de son chantier, suspendu brutalement et sans explications juste après le coup d’envoi des travaux donné en avril 2017 par l’ex- ministre de l’Industrie.