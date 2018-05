Des souscripteurs AADL protestent

Réagissez

Des souscripteurs au programme AADL ont observé, hier, un sit-in devant le siège de la wilaya pour dénoncer leur «exclusion» de l’opération de préaffectation des logements achevés au niveau des pôles d’El Hassania et de Boukadir, totalisant 2400 unités.

Dans une lettre adressée au wali de Chlef, dont une copie est en notre possession, les protestataires estiment être en droit de bénéficier des décisions de préaffectation après avoir versé les deux premières tranches du prix d’acquisition et procédé au choix du site. Ils s’élèvent contre la décision de l’agence AADL qu’ils qualifient d’«étrange, incompréhensible et contraire aux directives de la direction de cet organisme et du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville».

Par conséquent, ils interpellent de nouveau les responsables concernés de cette agence, ainsi que le wali de Chlef, pour réexaminer leur cas dans les meilleurs délais. Cependant, selon une source proche du dossier, les choses ne sont pas aussi simples, car la souscription a vu la demande dépasser l’offre qui s’est vu encore limitée par les retards considérables accusés dans la réalisation des deux programmes affectés à la wilaya depuis 2014.

Ces derniers s’élèvent à 9000 logements avec le quota complémentaire dégagé au début de 2017. Ce qui est très en deçà des besoins réels, estime-t-on.