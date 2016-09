Des milliers d’emplois menacés à Chlef

Réagissez

De plus en plus d’entreprises dans le secteur de la construction qui ont contribué au développement de la wilaya, vivent un malaise grandissant depuis des mois.

Un malaise qui risque de les mener tout droit à la cessation pure et simple de leurs activités à cause des difficultés liées au retard de paiement de leurs situations de travaux et à la réduction du plan de charge. Selon des sources concordantes, la crise touche surtout les entreprises du bâtiment et des travaux publics dont certaines ont déjà libéré près de la moitié de leurs effectifs, d’autres s’apprêteraient à les suivre pour les mêmes raisons. Le recours à cette solution est jugé inévitable dans ces moments difficiles que vit le grand potentiel de réalisation de la région.

Pourtant, les opérateurs concernés ont beaucoup investi, ces dernières années, pour faire face à la demande et aux exigences des maitres d’ouvrages en termes de qualité et de respect des délais. Mais, c’était compter sans les problèmes externes qui allaient surgir dès la fin de l’exercice écoulé, avec leur lot de retard dans le règlement des situations et de réduction du plan de charge.

Selon les informations que nous avons pu recueillir au niveau de certains chantiers, beaucoup d’entreprises engagées dans la réalisation de projets publics dans les secteurs de l’habitat, des équipements publics et des travaux publics n’ont pas perçu leur argent depuis le début de l’année en cours et sont également confrontées à la rareté des projets publics. «Nous avons toujours respecté nos engagements envers l’Etat mais nous ne pouvons continuer sur le même rythme pour les raisons évoquées», affirme un intervenant qui réclame, à l’instar de ses collègues, une prise en charge immédiate de leurs problèmes.

La situation est donc préoccupante pour l’outil de réalisation qui emploie des centaines, voir des milliers, de travailleurs qui craignent de perdre leur emplois.