Des jeunes réclament des infrastructures sportives

Réagissez

L’agglomération d’Ouled Mohamed, dans la banlieue est de Chlef, dispose désormais d’une salle de sports destinée à la pratique de diverses disciplines, notamment la boxe, l’escrime, l’aérobic, les jeux d’échecs, etc.

L’établissement, qui a subi un lifting sur le budget du MJS, a été officiellement inauguré, lundi, par le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali. Tout en accueillant avec satisfaction cette réalisation, les jeunes qui nous ont interpellés à la sortie de la salle, réclament plus d’infrastructures afin de combler l’énorme déficit qu’enregistre cette localité de plus de 80 000 habitants. En plus de la réintégration de l’espace de musculation dans ladite structure, ils réclament l’aménagement d’un stade de football, estimant que leur cité est totalement dépourvue des équipements de loisirs et de détente. «Nous n’avons ni terrains de proximité ni centre culturel et encore moins d’espaces verts et de bibliothèques», s’indignent nos interlocuteurs, qui appellent les autorités locales pour combler ce retard. Il faut rappeler que l’agglomération d’Ouled Mohamed est l’une des quatre grandes cités en préfabriqué érigées après le séisme de 1980 pour le relogement des sinistrés. Elle a beaucoup souffert de marginalisation et de disparités dans les différents domaines, puisqu’elle a dû attendre plus de trois décennies avant de pouvoir bénéficier d’un programme d’aménagement urbain et de revêtement de son réseau routier.