Des habitants saccagent un terrain Matéco

Des occupants de la nouvelle cité d’habitation à Hai Nasr, dans la ville de Chlef, n’ont pas trouvé meilleur endroit pour traverser le site et garer leurs voitures que de saccager l’unique terrain de sport de type Matéco destiné aux jeunes du quartier. C’est une atteinte grave et intolérable à un bien public construit avec les deniers de l’Etat et que rien ne justifie dans la mesure où il existe suffisamment d’espaces pour le stationnement des véhicules et l’accès aux habitations voisines. Le grillage de clôture a été complètement enlevé et la surface de jeu totalement rendue hors d’usage dans l’indifférence quasi générale. Ce qui est le plus révoltant dans cette situation, c’est le silence étrange observé autant par les autorités que les habitants de cette cité face au massacre de ce qui reste des aires de jeux pour enfants. Où vont donc jouer désormais ces derniers, privés de leur unique espace de loisirs ?