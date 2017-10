Réagissez

La fondation Cheikh Achit-Henni M’Hamed, créée en 2015 par d’anciens élèves de ce monument du savoir, qui enseignait au célèbre lycée Es Salem de Chlef, en est déjà à sa troisième édition, tenue mardi à la maison de la culture de la ville. L’initiative est donc à mettre à l’actif de ses disciples reconnaissants, à savoir Abdelkader Hirech, établi aux États-Unis, Sâadadou Djamel Abdenacer, résidant à Santiago du Chili, son frère Sâadadou Nacerdine et Mustapha Sbaihia, qui sont la cheville ouvrière de l’organisation de ce rendez-vous. L’événement, rehaussé par la présence du wali de Chlef et du président de l’APW, a connu un vif succès, autant sur le plan de la participation que sur celui du choix des figures et lauréats honorés.

En effet, il a drainé une assistance nombreuse, composée notamment de familles, d’enseignants et d’étudiants de l’université Hassiba BenBouali, d’ artistes, de sportifs, de médecins et d’acteurs de la société civile. Cheikh Achit-Henni, ancien professeur d’histoire-géographie, a tenu à être présent lui aussi, malgré le poids de l’age (94 ans). En recevant des récompenses des mains du wali de Chlef, il n’ a pas pu retenir ses larmes devant les marques de respect et de considération renouvelées, qui lui ont été témoignées par l’assistance et notamment ses anciens élèves, aujourd’hui devenus des cadres exerçant dans différents secteurs. Un hommage appuyé a été aussi rendu à titre posthume au psychologue et humaniste, Mâamar Aït Sâada, le professeur Hadj Cherif Kaddour, ex-directeur de l’Institut national de l’EPS de l’université Hassiba Ben Bouali, Pr Bettahar Mokhtar, le médecin Djamel Drizi, ainsi qu’à une autre figure de l’éducation en vie, le professeur Bessedik. De même, on a récompensé les lauréats des examens de fin d’année, à l’image de Bekka Fatma-Zohra, Zitouni Kenza et Ali Arous, qui ont obtenu la plus haute moyenne aux épreuves de 5e année, du BEM et d’histoire-géographie .