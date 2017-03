Des établissements culturels fermés

Réagissez

L’activité culturelle semble sous haute surveillance à Chlef. A-t-on peur des artistes ? C’est la question que se posent de nombreux acteurs de la corporation, qui n’arrivent pas à comprendre pourquoi il y a tant de difficultés à accéder aux somptueux palais culturels qui ont été nouvellement réalisés ou réhabilités par l’Etat, comme la Maison de la culture, le Musée national, la salle de cinéma El Djamel, le centre Larbi Tebessi et la salle du Centre culturel et islamique. En tout cas, l’incident survenu, samedi dernier, entre les gestionnaires de la culture et des animateurs du Café littéraire de Chlef -une semaine après l’hommage rendu à l’un de ses membres décédé tragiquement- repose la question de l’utilisation et la rentabilisation de ces espaces culturels censés accueillir les jeunes, notamment ceux des quartiers défavorisés, et promouvoir la culture au chef-lieu de wilaya.

En effet, l’interdiction de tenir une conférence sur le théâtre, signifiée aux animateurs du Café littéraire sous prétexte de l’absence d’autorisation de la wilaya, est interprétée comme un précédent grave par les organisateurs. Pour eux, c’est une censure pure et simple d’une activité purement culturelle, prévue à l’occasion de la Journée mondiale du théâtre, avec la participation du célèbre dramaturge de Chlef, Missoum Laroussi.

«Et dire que lors de l’hommage rendu à notre collègue Ali Medjdoub, samedi 18 mars, le directeur de la culture avait loué les efforts déployés par le défunt et toute l’équipe du Café littéraire pour redonner vie à cet espace, qui risque de disparaître à jamais. Mais, une fois devant la Maison de la culture, nous avons été désagréablement surpris par la décision de ses responsables de nous refuser l’accès à cet espace où il n’y a pourtant aucune activité ni spectacle en cette période de vacances scolaires», déplore un participant. Effectivement, le constat est amer : les établissements culturels sont rendus de moins en moins accessibles aux acteurs du secteur et de plus en plus ouverts aux manifestations officielles organisées par l’administration.

Un paradoxe qui est en totale contradiction avec la vocation principale de ces structures et les directives du gouvernement quant à leur gestion d’une manière rationnelle et efficace.