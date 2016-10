Des espaces publics squattés

Réagissez

Il est évident que les problèmes de stationnement que connaît le chef-lieu de wilaya sont aggravés par le squat de la voie publique par des vendeurs informels de tous bords venant d’autres régions et même des wilayas limitrophes.

Pour beaucoup de spécialistes, la solution adéquate à ce souci majeur des usagers et des résidants réside dans la volonté des élus de la municipalité de se réapproprier cet espace public en introduisant, par exemple, le paiement des redevances du stationnement par la mise en place de parcmètres.

Cet appareil «collecteur d’argent» est indispensable, à leur avis, pour dissuader les conducteurs qui séjournent plus longtemps sur les principales artères, dont un grand nombre s’adonne à tous types de transactions commerciales au vu et au su de tout le monde. Ils sont convaincus que son utilisation aura des conséquences assez positives autant pour la collectivité que pour les automobilistes et les piétons.

Au vu donc du niveau d’engorgement des points de stationnement au centre-ville de Chlef, le parcmètre constitue une solution d’appoint au projet du grand parking dont les travaux sont en cours dans l’agglomération. L’APC doit aussi permettre à la population de retrouver ses espaces publics traditionnels occupés par des vendeurs occasionnels. Dans tous les cas, il appartient aux élus locaux d’essayer de limiter ces effets pervers en adoptant des solutions susceptibles d’éliminer ces points noirs. La mission est possible pour peu qu’ils veuillent sauver la face en allant au bout de leur mandat électoral qui prendra fin dans moins d’une année.