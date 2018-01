Des douaniers et des forestiers participent au reboisement

Réagissez

Des agents et cadres de la direction régionale des Douanes de Chlef et de l’inspection divisionnaire du même corps à Ténès ont participé, hier, aux côtés des éléments et responsables de la Conservation des forêts et des scouts, à une journée de volontariat pour le reboisement des versants de la bretelle de l’autoroute reliant le chef-lieu de wilaya. Malgré un froid glacial, les volontaires (hommes et femmes) étaient présents tôt le matin, dans une ambiance conviviale, pour replanter cet espace surplombant l’entrée sud de la ville de Chlef. Responsables et simples agents étaient à l’œuvre côte-à-côte dans un élan remarquable pour le reboisement du site qui constitue le prolongement de la forêt longeant le tronçon de l’autoroute traversant la wilaya de Chlef. A noter que cette action de volontariat a été organisée dans le cadre des festivités marquant la célébration de la Journée mondiale des Douanes.