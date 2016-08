Des arrêtés de concession remis à 94 investisseurs

Réagissez

94 investisseurs dans différents secteurs ont reçu, dans la soirée de dimanche, leurs arrêtés de concession dans le cadre du nouveau dispositif ayant remplacé le CALPIREF. La cérémonie s’est déroulée à la Maison de la culture en présence des autorités de la wilaya et des bénéficiaires concernés. Le wali a souligné que cette opération s’inscrit dans un programme global de relance et de promotion de l’investissement économique et d’amélioration du climat d’affaires. Il a annoncé la désignation d’un interlocuteur direct entre l’administration et les investisseurs afin d’accompagner leurs projets et de lever d’éventuelles contraintes. Il a néanmoins averti que la non-réalisation des projets en question entrainerait automatiquement l’annulation pure et simple de l’affectation du terrain.

Les investissements retenus concernent, dans un premier temps, les secteurs de l’agroalimentaire, des matériaux de construction et des services. Ils sont domiciliés au niveau des espaces fonciers dégagés à travers à la wilaya parmi lesquels les nouveaux parcs industriels d’Oued Sly et de Boukadir, totalisant plus de 300 ha. La prochaine opération de remise d’arrêtés de concession se fera entièrement au profit des porteurs de projets touristiques sur le littoral de la wilaya.