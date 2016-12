Déception après la visite du ministre de la Culture

Réagissez

Pour la première fois depuis deux décennies, un ministre de la Culture s’est rendu à la wilaya de Chlef ! Cette visite de travail a eu lieu lundi dernier et autant dire qu’elle a été très attendue par les acteurs culturels de la wilaya.

Les artistes et le jeune public sont avides d’activités culturelles et de formation dans le domaine de l’art. Malheureusement, ces derniers ont vite déchanté quant au «peu d’intérêt» accordé par Azzedine Mihoubi aux conditions de fonctionnement des infrastructures opérationnelles depuis quelques années mais sans impact sur la vie culturelle dans la région. Il était donc attendu sur la question des structures sous-exploitées mais, là encore, il a occulté le problème, se contentant de visiter certains établissements tels le musée national et la Maison de la culture de Chlef, ainsi que les travaux en cours de réhabilitation de l’ancienne salle de cinéma et de réalisation d’un conservatoire de musique à Ténès.

Il n’a pas non plus rencontré la communauté artistique dont certains membres voulaient lui exposer de vive voix leurs problèmes, notamment les difficultés d’accès aux salles de spectacles et les faibles subventions accordées aux associations culturelles. Par ailleurs, le ministre de la Culture a annoncé l’octroi d’un financement pour la réhabilitation du Vieux-Ténès avec ses monuments historiques. Pour rappel, la réhabilitation de la cité antique, appelée «Vieux-Ténès», devra toucher, dans un premier temps, quelques monuments historiques ainsi qu’une soixantaine d’habitations. Cette ancienne médina de Ténès, qui surplombe la magnifique façade maritime, se compose de monuments historiques parmi les plus anciens du pays tels que Bab El Bahr (porte donnant sur la mer) et la mosquée millénaire Sidi Maiza.