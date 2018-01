Début de commercialisation du poisson d’élevage en mer

Réagissez

Les premières unités d’élevage de poisson sur le littoral de la wilaya sont déjà entrées en phase de commercialisation.

Il s‘agit des fermes aquacoles d’Oued Goussine et de Ténès qui ont entamé la vente d’une production de 650 tonnes de dorade et de 40 tonnes de moules, a-t-on appris, hier, auprès du directeur de la Pêche et des Ressources halieutiques, Abderrahmane Abed.

Il souligne que ces produits sont bien écoulés et très prisés par les consommateurs, à l’image de la dorade dont le poids varie de 600 à 700 gr. A cette production, s’ajoutera, dès juin prochain, une quantité supplémentaire de 500 t/an de dorade de l’unité implantée à El Marsa, à l’extrémité ouest du littoral. Quant aux trois autres projets prévus à Beni Haoua, Ténès et Sidi Abderrahmane, ils seront mis en exploitation en avril prochain, précise encore le premier responsable du secteur.

Les six fermes aquacoles installées sur les cotes de la wilaya devraient ainsi offrir, à court terme, une quantité suffisante d’espèces de poissons d’élevage, assure le même responsable.