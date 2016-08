Corruption : Que s’est -il passé au tribunal administratif de Chlef ?

Réagissez

Deux greffiers du tribunal administratif de Chlef, ainsi que le fils d’un justiciable, originaire de la wilaya de Aïn Defla, ont été placés sous mandat de dépôt, en fin de semaine dernière, par le juge d’instruction du tribunal local. Ils ont été interpellés suite à une plainte pour corruption déposée par une juge du tribunal administratif au nom et à l’insu de laquelle ils ont soutiré d’importantes sommes en dinars et en devises.

Selon des sources concordantes, les mis en cause ont exigé du fils du justiciable (qui se trouverait à l’étranger) l’argent en question après le jugement de son affaire en matière administrative. On parle d’une affaire de foncier qui a été traitée par ladite juridiction, mise en place il y a quelques années dans le cadre de la décentralisation de ce type d’institutions.

Ils lui ont fait croire que la somme en question était destinée au juge dudit tribunal administratif, qui ignorait tout des agissements de ces employés administratifs. Le pot aux roses a été découvert, indique-t-on, lorsque l’avocat du requérant -informé par son fils sur la somme remise aux deux agents - a voulu s’enquérir auprès de la juge de la demande de ses subordonnés.

En apprenant la nouvelle, celle-ci n’en revenait pas et a aussitôt déposé plainte contre les deux fonctionnaires indélicats chez qui l’argent soutiré a été retrouvé par les enquêteurs, selon nos informations. Reste à savoir si cette affaire est la première du genre dans cette nouvelle juridiction administrative ou si les mis en cause étaient habitués à ces pratiques illicites. On croit savoir que l’instruction est toujours en cours pour faire la lumière sur ce scandale.