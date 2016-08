Réagissez

C’est dans une ambiance des grands jours que la direction de l’hôtel El Warchnissi de Chlef a organisé, jeudi, à l’initiative de son propriétaire, Hadj Miloud Tazgait, sa traditionnelle opération de circoncision collective au profit de 250 enfants nécessiteux de différents lieux de la région.

La cérémonie s’est déroulée en présence de nombreux invités, dont le wali de Chlef, le président de l’APW et les directeurs des affaires religieuses et celui de la santé. Le chef de l’exécutif de wilaya a salué cette initiative devenue traditionnelle, qui répond, a-t-il dit, aux attentes des familles démunies de la région.

Celles-ci, accompagnées de leur progéniture, ont afflué vers l’établissement dès les premières heures de la journée. Elles ont pu bénéficier une aide financière et médicale pour réaliser la circoncision rituelle selon la tradition et les conditions sanitaires exigées. En effet, les enfants qui ont bénéficié chacun d’un costume traditionnel neuf offert également offert par le bienfaiteur, ont été circoncis à l’hôpital Les Sœurs Bedj de Chlef, où toute une équipe médicale a été mobilisée pour la circonstance. Au sortir de cet établissement hospitalier, les familles concernées, pour la plupart issues des catégories défavorisées, ont fêté l’événement dans une ambiance très festive. Elles n’ont pas manqué d’exprimer leur joie et de remercier le propriétaire de l’hôtel El Warchnissi pour son importante action de solidarité au profit des enfants démunis.