Chlef : Vers la suppression de cinq passages à niveau

Réagissez

Cinq passages à niveau sur la voie ferrée traversant les communes de Chlef, Oum Drou et Oued Sly seront supprimés et remplacés par des passages souterrains ou des passerelles, a-t-on appris auprès d’une source de la SNTF.

L’opération, dont le lancement est prévu très prochainement, est pilotée par l’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (Anesrif). Elle fait suite, ajoute notre source, aux démarches entreprises par les autorités locales auprès de cette agence pour concrétiser ce projet prévu de longue date.

La nouvelle ne manquera certainement pas de réjouir les riverains et passagers des agglomérations concernées, sachant que les cinq passages à niveau constituent les principales voies d’accès aux cités en question. De plus, ces dernières représentent non seulement un danger pour les automobilistes, mais aussi une source d’embouteillages fréquents des véhicules à chaque manœuvre ou passage des trains reliant Alger à Oran.