Après une journée de protestation contre les entraves aux droits de la défense, les avocats de la région ont repris, hier, le travail au niveau des juridictions de la wilaya.

La reprise s’est effectuée suite à la réunion-marathon tenue entre le président de la cour de Chlef, Larbi Abdelkader, le bâtonnier de l’Ordre des avocats, Me Yahia Bouamama et le doyen des avocats et membre du Conseil de la profession, Me Abdelaziz Medjdouba. Selon ce dernier, tout est rentré dans l’ordre et les protestataires ont rejoint normalement, hier, les salles d’audience.

Il a précisé que le président de la cour a été à l’écoute et a montré son entière disponibilité à prendre en charge les préoccupations majeures des avocats. «La rencontre a débouché sur des résultats probants comme, par exemple, le retour au guichet unique pour le retrait des jugements et arrêts, en attendant la généralisation des nouvelles technologies dans ce domaine à travers toutes les juridictions de la wilaya.

De même, il a été décidé de faciliter aux avocats la délivrance des documents réclamés pour les besoins des dossiers de leurs mandants. Mieux encore, ces derniers auront la possibilité d’obtenir ces documents sur une simple clef USB ou un CD pour ceux qui en expriment le besoin.

Ce sont là les décisions les plus importantes prises par le président de la cour. Nous l’en remercions pour sa célérité dans le traitement de ces doléances. Pour notre part, nous avons tenu à le rassurer que la défense est un partenaire actif de la justice et qu’à ce titre, nous devons œuvrer ensemble pour l’intérêt des justiciables», a déclaré le doyen des avocats, Abdelaziz Medjdouba.