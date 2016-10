Chlef : Vaste opération policière contre la délinquance

Réagissez

Munis d’appareils modernes comportant les données sur les auteurs présumés d’actes criminels, les éléments des sûretés urbaines et de la sûreté de wilaya ont effectué, lundi, une vaste opération de recherche dans les points noirs du chef-lieu de wilaya.

L’intervention a permis le contrôle de 160 personnes, 46 véhicules et 120 motos de tous types, dont 102 ont fait l’objet de contraventions pour défaut de documents de circulation et de casque. De même, il a été procédé à l’arrestation de 15 personnes recherchées par la justice, la police et l’institution militaire, ainsi que trois dealers et deux délinquants en possession d’armes blanches. Pour la sûreté de wilaya, il s’agit d’une action préventive et dissuasive en zones urbaines afin d’éradiquer la criminalité sous toutes ses formes, dont les agressions physiques, les vols et la consommation de stupéfiants.