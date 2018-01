Chlef : Une nouvelle directrice du logement désignée

Réagissez

Après le long «règne» de son précédent directeur, la direction du logement de la wilaya avait besoin d’un nouveau souffle et de plus de rigueur et d’efficacité dans la gestion de ce secteur stratégique.

C’est ainsi qu’une nouvelle directrice vient d’être désignée à la tête de ce secteur, en l’occurrence Nacera Houari, ingénieur de formation, qui a occupé le même poste dans plusieurs wilayas. Elle a déjà pris ses fonctions avec l’objectif sans doute de donner une nouvelle impulsion au secteur et de relancer les projets en souffrance ou accusant des retards considérables, comme les 4200 logements AADL en chantier depuis 3 ans, ainsi que les 4000 unités supplémentaires non lancées à ce jour. Ces lenteurs interminables avaient, on s’en souvient, provoqué la colère du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, lors d’une réunion tenue en décembre dernier et consacrée à la situation de ce segment de l’habitat. Le premier responsable du secteur avait donné des instructions fermes à tous les intervenants concernés (entreprises, direction du logement, direction AADL et bureaux d’études) pour qu’ils lèvent rapidement les contraintes de toutes sortes, renforcent les chantiers et accélèrent la cadence des travaux. Il en est de même pour le quota supplémentaire des 4000 logements du même type dont le lancement est largement tributaire de l’affectation de terrains d’assiette. Une opération qui relève plutôt du casse-tête pour les autorités locales tant la pénurie de foncier se pose avec acuité dans les grands centres urbains, notamment au chef-lieu de wilaya.

Ahmed Yechkour