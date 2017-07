Chlef : Un enfant disparu retrouvé sain et sauf par les gendarmes

Réagissez

Grâce au dispositif d’alerte, les gendarmes ont retrouvé un enfant en bonne santé, moins de deux heures après sa disparition sur la plage de Decheria.

Le dispositif d’alerte et de recherche mis en branle par la gendarmerie de Chlef, suite à la disparition d’un enfant dans le courant de la semaine passée, a porté ses fruits. En effet, ce dernier a pu être retrouvé en bonne santé moins de deux heures après sa disparition sur la plage de Decheria, à l’extrémité ouest du littoral de la wilaya de Chlef, indique un communiqué du groupement de gendarmerie de la wilaya.

Après d’intenses recherches, le mineur a été retrouvé par les éléments de la gendarmerie sur la plage «Les Sables d’or» du même rivage, il était tout bonnement en train de jouer avec un groupe d’enfants, précise le même communiqué. Ce résultat est l’aboutissement des efforts déployés par les services de la gendarmerie sous la direction du commandant du groupement pour retrouver l’enfant sain et sauf.

Aussitôt l’alerte donnée, une vaste opération de recherches a été déclenchée aussi bien dans et autour du lieu de disparition que sur les axes routiers menant de Dechria vers Chlef, Ténès et Mostaganem. Cette large mobilisation s’est avérée payante, puisqu’elle a permis de retrouver, en un temps record, le gamin ayant échappé à l’attention de ses parents. Cependant, ces derniers doivent faire montre, à l’avenir, de plus de vigilance en surveillant de près leur progéniture.