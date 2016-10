Chlef : Un élu empêche l’ADE de réparer les fuites

Réagissez

Le directeur de l’unité de l’Algérienne des eaux de la wilaya de Chlef dénonce les entraves dressées devant ses équipes d’intervention en charge de la réparation des fuites d’eau au niveau du centre-ville et d’autres quartiers.

Il cite l’incident survenu, mardi soir, sur l’artère faisant face à la direction de l’éducation où un élu de l’APC de Chlef a empêché, selon lui, l’équipe technique de réparer une grosse fuite. «Ce dernier s’est emporté en voyant les ouvriers à pied d’œuvre pour remettre en l’état le réseau de distribution. Il a proféré des mots déplacés à mon encontre et une plainte a été déposée contre lui pour insulte.

Pourtant, l’opération s’est effectuée à la demande de citoyens et avec l’aval du directeur des ressources en eau qui nous a autorisés à intervenir à tout moment lorsque la situation l’exige», a déploré le directeur de l’ADE, Youcef Abdellaoui. Pour lui, ce cas n’est pas isolé puisque ce genre de comportements négatifs à l’égard des cadres et agents de l’ADE a tendance à devenir fréquent. Et plus grave : «Les demandes d’autorisation déposées au niveau des services de l’APC pour des interventions similaires sont souvent bloquées pendant plusieurs semaines», dénonce encore le même responsable.