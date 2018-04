Chlef : Trois projets pour désengorger la circulation

Réagissez

La direction des travaux publics s’apprête à lancer trois importants projets pour désengorger le trafic routier au niveau du chef-lieu de wilaya.

Il s’agit de la réalisation de deux trémies au niveau des grands carrefours de la sûreté de wilaya et de la place Hassiba Benbouali et du dédoublement du pont de haï Zitoune faisant la jonction entre le centre-ville et la partie sud de la capitale du Cheliff.

Ce dernier projet est d’ailleurs sur le point d’être mis en chantier, au grand soulagement des usagers qui vivent un véritable calvaire au quotidien. Et pour cause, cet ouvrage est devenu un véritable goulot d’étranglement pour le trafic routier, en ce sens qu’il est emprunté quotidiennement par plus de 60 000 véhicules, selon une étude menée il y a quelques années. L’opération qui vient d’être finalisée et dotée de l’enveloppe financière nécessaire, sera lancée au cours de ce mois et sera suivie, sous peu, par la réalisation d’une trémie à son extrémité nord sur la place Hassiba Benbouali, a-t-on appris auprès de la DTP.

Les formalités administratives et techniques concernant ce projet sont sur le point d’être achevées. Il en est de même pour la deuxième trémie prévue sur la RN4, à hauteur de la sûreté de wilaya, dont l’état du site, sujet à des mouvements de terrain, a fait l’objet d’une nouvelle étude technique pour consolider l’ouvrage. Il faut signaler que ce programme de réalisation s’inscrit dans le cadre du schéma directeur routier visant à éliminer les points noirs de la circulation dans ce grand carrefour du centre-ouest du pays.