Réagissez

Avant le séisme d’octobre 1980, la ville de Chlef, ex-El Asnam, était confinée entre l’oued Cheliff et le chemin de fer en exploitation, mais, après cette catastrophe, elle a connu une croissance urbaine accélérée, qui a débordé de part et d’autre de l’ancienne agglomération.

Du coup, le siège de la wilaya se retrouve complètement ceinturée par une multitude de cités formant deux rives reliées seulement par trois ponts qui, de surcroît, sont vétustes et trop étroits. Ce qui complique davantage la circulation sur ces passages très fréquentés et isole de plus en plus le centre-ville des entités urbaines de la périphérie.

Le problème se pose avec acuité, surtout au niveau du pont Haï Zebboudj qu’empruntent quotidiennement plus de 30 000 véhicules, selon un décompte officiel effectué en 2004. Qu’en est-il aujourd’hui ? La réponse coule de source, tant les embouteillages sont devenus le lot quotidien des automobilistes. Pour rejoindre leur lieu de travail ou leur foyer, ces derniers sont obligés de faire un long détour, non sans difficultés, compte tenu de l’afflux considérable des véhicules vers le siège de la commune.

L’eancien wali Aboubakr Seddik Boucetta avait exposé la situation à l’ancien ministre des Travaux publics lors de sa visite en mars 2016, lui demandant une enveloppe pour réaliser un doublement dudit ouvrage avec deux trémies aux deux extrémités. Le premier responsable du secteur en place à l’époque, en l’occurrence Abdelkader Ouali, avait donné son accord de principe, mais sans toutefois honorer sa promesse.

L’actuel exécutif de wilaya n’a pas été non plus sensible à la question, préférant orienter le budget primitif de 2017 vers des actions jugées «prioritaires», comme le raccordement au gaz naturel de certains îlots d’habitation et la création de petites zones d’activités censées être réalisées par les communes. Il ne reste donc plus aux habitants qu’à prendre leur mal en patience en priant pour que les anciens ponts datant de l’époque coloniale ne s’écroulent pas sous le poids des ans et du trafic automobile intense.