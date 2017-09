Chlef : Retards inexpliqués dans le lancement de grands projets routiers

Réagissez

Pendant que les citoyens continuent de souffrir au quotidien des problèmes de circulation, des projets routiers (trémies, dédoublement d’un pont, contournement de villes, réhabilitation et renforcement de routes nationales et chemins de wilaya) trainent en longueur malgré l’affectation des crédits nécessaires au lancement de ces opérations.

La procédure d’attribution des marchés publics semble prendre beaucoup de temps, selon des sources très au fait de ce dossier qui disent ne pas comprendre les lenteurs enregistrées. Est-ce dû aux changements fréquents de directeurs des Travaux Publics (3 en moins de 7 mois) ? A en croire les mêmes sources, rien ne justifie le «blocage» d’un tel programme gouvernemental destiné à résorber les déficits en matière d’ouvrages routiers, notamment au chef-lieu de wilaya. Toujours est-il que la mise en œuvre de ces projets dans les conditions requises (qualité et délais) reste largement tributaire du choix judicieux d’entreprises qualifiées et ayant une expérience avérée dans le domaine. Le secteur a connu une expérience amère à cet égard avec les travaux de la pénétrante Chlef-Ténès dont la première tranche de 22 km, confiée à une entreprise portugaise et à l’ETRHB Haddad, n’atteint un taux de réalisation que de 17%. Certes, les intervenants en question s’étaient plaints de certaines difficultés dont les retards de paiement, mais cela n’explique pas tout, selon nos informations.

Sinon, comment expliquer que la section comprise entre Ouled Farès et Bouzeghaia, d’une longueur de 10 km seulement, soit toujours au stade des premiers travaux (défoncement du sol) ? Ce cas, connu de tous, doit donc servir d’exemple à ne pas reproduire pour ce qui est des nouveaux projets en attente de lancement, d’autant plus qu’il existe des potentialités locales capables de relever le défi.