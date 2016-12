Réagissez

La Telloise est l’exemple rare d’une privatisation réussie, en ce sens que le repreneur de l’ex- Enajuc de Chlef est parvenu non seulement à maintenir l’activité de transformation des produits agricoles, mais aussi à lancer un projet de rénovation et d’extension des capacités de production.

L’opération fera tripler le volume de transformation à partir de juillet 2017, le portant à 1600 tonnes en 24 heures, ce qui permettra de diversifier sa gamme de produits en conserve (confiture et jus). Pari réussi donc pour le repreneur, Azzouz Henni, qui avait pourtant hérité d’une usine obsolète avec des installations rongées par la rouille et un effectif extrêmement réduit.

Pour rappel, l’unité en question avait été acquise en 2007, dans le cadre de la cession des entreprises publiques dissoutes. «Il a fallu tout refaire : changer les équipements inopérants, recruter et former de nouveaux agents et conquérir le marché local et régional.

Parallèlement, un vaste projet de renouvellement et d’extension de l’usine a été lancé par le propriétaire. Le nouveau complexe, que nous allons d’ailleurs inaugurer en juillet prochain, est le premier du genre à être érigé au centre-ouest du pays», indique le directeur de la Telloise conserverie de Chlef, Benabdellah Maïzia.

Et d’ajouter : «La SARL Telloise est déjà liée par contrat avec les producteurs de tomate industrielle des wilayas de Chlef, Relizane et Aïn Defla pour la transformation et la commercialisation de leurs produits. En plus de cela, de nouvelles commandes sont passées par des clients implantés à travers le pays pour la fourniture de jus et de conserves de fruits et légumes.»