Chlef,première région du pays à avoir introduit l’électricité !

L’historien-archiviste, Mohamed Tiab, est formel : Chlef est la première ville du pays à avoir introduit l’électricité en 1886 avant même Alger, Oran, Constantine et Annaba.

Il assure être arrivé à ce résultat après des recherches dans les archives de l’époque. «Chlef est bien la première ville d’Algérie et la cinquième au monde à avoir disposé de cette énergie dès 1886, grâce au maire d’Orléansville de l’époque (ancienne appellation de Chlef)», affirme-t-il dans une contribution écrite adressée à la rédaction d’El Watan.

Et de poursuivre : «Le maire Henri Fourrier, se trouvant à Paris en visite privée, avait pris contact avec son collègue et ami le maire de la commune de la Roche-sur-Foron (Haute-Savoie) qui lui a donné les renseignements nécessaires pour une éventuelle introduction de l’électricité à Orléansville. Fourrier contacte la compagnie Edison qui établit un projet en ce sens pour la commune d’Orléansville. Puis les entreprises françaises Dalloz et Ganstambide fournirent les plans et devis nécessaires. Le 23 septembre 1886, la chute d’eau de Pontéba (l’actuelle Oum Drou, située à 5 km à l’est de Chlef) est concédée à la commune d’Orléansville pour réaliser l’objectif projeté et substituer l’éclairage des réverbères au gaz par l’éclairage électrique.

Dès lors, la ville de Chlef entra de plein fouet dans la modernité en bénéficiant de l’invention d’Edison.» Il précise également que «la ville de Batna est la seconde ville d’Algérie après Chlef et la première ville du département de Constantine à avoir bénéficié de l’électricité en 1887». Cette information, indique-t-il, sera confirmée par un journal de l’époque, L’Avenir de Bel Abbès du 15 octobre 1887 qui notait ceci à la page 2 : «La petite sous-préfecture de Batna est en train de donner une leçon aux chefs-lieux.

Dans quelques jours, Batna sera éclairée à l’électricité ; ce sera la première ville du département de Constantine dotée de cet éclairage, et la seconde de l’Algérie entière, Orléansville l’étant déjà.» Ensuite, ce sera au tour de «Miliana, une ville située sur les monts du Zaccar et appartenant à la région du Chéliff de bénéficier de l’électricité à partir du second semestre de l’année 1888», ajoute l’historien-archiviste, Mohamed Tiab.