Réagissez

A quoi est due la tension sur le lait pasteurisé qui persiste partout à travers la wilaya ? Est-ce un problème de distribution ou de réduction des quotas de la poudre de lait importée ?

Si un certain déséquilibre est constaté entre l’offre et la demande en raison du rush des consommateurs sur les points de vente, il ne peut en revanche expliquer le fond des perturbations récurrentes enregistrées dans la distribution de ce produit. Pour des professionnels du secteur, l’origine du problème se situe plus en amont, c’est-à-dire au niveau de l’Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONIL) et des services chargés du contrôle des quantités produites par les laiteries existantes.

Ils révèlent que le gros du quota de la poudre de lait destiné à la wilaya de Chlef est attribué plutôt à la laiterie publique des Arribs, dans la wilaya voisine de Aïn Defla, distante de 70 km. Celle-ci est donc censée produire, de manière suffisante et régulière, les quantités de lait pasteurisé réservées à la population de Chlef.

Ce qui n’est, malheureusement, pas le cas, d’autant plus que deux des trois laiteries en activité à Chlef ne produisent, nous dit-on, que de faibles quantités de cette matière alors que la nouvelle unité de production érigée par la société privée Sofipal reste curieusement privée de poudre de lait.

Cette anarchie dans la distribution de la matière première a, comme il fallait s’y attendre, réduit la disponibilité du lait pasteurisé, avec les conséquences que l’on sait sur les consommateurs. Cette situation, favorisée du reste par le laxisme des pouvoirs publics, a ouvert la voie à une spéculation effrénée sur ce produit de large consommation.