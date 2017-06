Chlef : Pas de nouveautés pour la saison estivale 2017

Réagissez

La saison estivale 2017 a été officiellement lancée, hier, sur la plage Marina de Ténès, lors d’une cérémonie présidée par les autorités locales de la wilaya de Chlef.

La présente édition ne se distingue guère des saisons précédentes en termes de conditions d’accueil et de circulation. Hormis la remise en service de centres de vacances pour familles à Boucheral, dans la commune d’Oued Goussine, il n’y a pas de nouveautés importantes en matière de structures d’hébergement, d’aménagement et d’entretien des plages et de désengorgement des goulots d’étranglement sur la RN19 menant de Chettia jusqu’à Ténès.

Le grand point noir demeure sans doute les gros bouchons observés quotidiennement à l’entrée du littoral, avec leur lot de longues attentes sous un soleil de plomb. Ces embouteillages interminables sont favorisés aussi par un afflux considérable d’estivants. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c’est l’état lamentable dans lequel se trouvent les plages de Ténès et des autres villes côtières.

On en dénombre 26 autorisées cette année à la baignade. Les APC concernées se plaignent du manque de moyens financiers qui les empêcherait de mener régulièrement des opérations de nettoyage du rivage de la wilaya, long de 120 km. Les restrictions budgétaires imposées aux collectivités locales n’ont fait qu’aggraver la situation, d’autant plus que les six communes côtières vivent essentiellement de subventions du fonds commun des collectivités locales.

Il faut signaler que, malgré la beauté de leur paysage, les côtes de Chlef sont restées à l’état vierge, quasiment dépourvues de structures d’accueil, excepté quelques petits établissements hôteliers à Ténès ou des camps de vacances exploités par des privés à El Marsa et Oued Goussine.