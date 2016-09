Chlef : Oued Goussine sort de sa léthargie

Réagissez

La commune côtière de l’Oued Goussine

La commune côtière d’Oued Goussine, située à mi-chemin entre Ténès et Beni Haoua, sort de la profonde léthargie dans laquelle elle était plongée depuis les élections locales de 2012.

Le changement opéré à la tête de l’Assemblée populaire communale, en février dernier, a été bénéfique pour la collectivité. Contrairement aux années précédentes, la saison estivale a été particulièrement animée cet été au siège de la commune et dans les stations balnéaires de Boucheral et de Doumia. Il y avait une bonne ambiance, avec des centaines de familles qui affluaient quotidiennement vers cet endroit paradisiaque que domine une magnifique forêt.

Le site est bien entretenu et a reçu, récemment, une bonne note de l’inspection du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales. «La différence est que, cette année, nous avons pu récupérer six centres de vacances pour familles, qui étaient à l’abandon depuis deux décennies. Ces derniers ont été octroyés par adjudication à des opérateurs privés de la région qui en ont fait des lieux d’accueil décents et convenables pour les estivants.

Nous avons, APC et wilaya, mis les bouchées doubles pour récupérer, réhabiliter et rentabiliser ces structures pour le bien de la collectivité et des vacanciers qui viennent de la région et d’autres wilayas», a indiqué le nouveau président de l’APC de l’Oued Goussine, Benaïssa Zitoufi. Parallèlement, le nouvel exécutif communal, en place depuis janvier dernier, a entrepris une action d’envergure dans le but de relancer tous les projets qui étaient à l’arrêt dans les différents secteurs.

L’opération s’est déjà soldée par la réception de certains équipements publics relevant des secteurs prioritaires. «Globalement, l’exécutif communal est satisfait du travail accompli en un temps très court, mais il doit poursuivre cet effort pour rattraper le retard accusé par cette commune en matière de développement socio-économique et répondre ainsi aux besoins de la population dans les domaines de l’habitat , de la santé et de l’emploi , entre autres», a encore souligné le P/APC.

Le principal point noir reste le manque d’eau potable, puisque la localité est approvisionnée à partir de deux anciens forages dont le débit s’avère insuffisant par rapport au niveau de consommation des ménages. Pour remédier à ce problème d’une manière radicale, L’APC préconise le raccordement de l’agglomération à la station de dessalement monobloc de Beni Haoua, distante de 12 km.