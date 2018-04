Chlef : Moustakbel Oued Sly accède en DNA

Réagissez

L’équipe de football de Moustakbel Oued Sly (MCBOS), formation de la wilaya de Chlef évoluant en interrégions Ouest, a officiellement accédé en Division nationale amateur à l’issue de sa victoire 2-1 face à son dauphin, le CRB Froha, lors de l’avant-dernière journée du championnat disputée jeudi à Oued Sly.

Du coup, elle devance son poursuivant de six points et s’octroie ainsi le titre de champion de sa division avant même la dernière journée prévue le week-end prochain contre l’équipe d’Aflou. Moustakbel Oued Sly a disputé sa rencontre décisive contre le CRB Froha (Mascara) devant un stade archicomble et en présence du président de l’APW, Mohamed Touil, des députés Mohamed Chenouf et Yacine Benzaamia, du président de l’APC de Oued Sly et de nombreux invités.

Il a reçu aussi les encouragements du wali de Chlef, Abdellah Benmansour, qui a rendu visite à l’équipe la veille de ce rendez-vous important. Juste après le coup de sifflet final, des centaines de supporters sont sortis dans les rues pour fêter cette accession historique, obtenue grâce aux efforts et sacrifices consentis par tout le collectif, aidé en cela par les fans et les autorités locales. Il faut dire que le MCBOS, drivé par l’ex-coach adjoint de l’ASO Chlef, Dahmani Brahim, a dominé son groupe et réussi non seulement à réduire sensiblement l’écart qui le séparait du CRB Froha mais aussi à terminer la saison largement en tête de la division interrégions Ouest.

Il avait, on s’en souvient, éliminé l’ASO lors du dernier tour régional de la coupe d’Algérie disputé en décembre 2017. C’est un pourvoyeur de talents pour les clubs de l’élite nationale, à l’image de Tahraoui Madjid, Hadj Rekad et de Djaabout Adel, l’attaquant actuel de la JSK.