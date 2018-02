Chlef : Menace d’affaissement d’un quartier au centre-ville

Réagissez

Une fuite d’eau sous terre menace sérieusement les habitations et commerces longeant la rue piétonnière Mohamed Fidai, au centre-ville de Chlef.

Des occupants du quartier, notamment ceux des immeubles n° 21 et 24, sont obligés d’utiliser presque quotidiennement des pompes pour évacuer les eaux accumulées dans les caves vers l’extérieur. «Si nous ne faisons pas cela, nous risquons de voir tout notre sous-sol, servant de magasins et d’aires de stockage, totalement inondé par les eaux à cause d’une fuite persistante depuis des années sur une ancienne canalisation d’eau éclatée.

Nous avons saisi les services de l’Office national de l’assainissement, mais, après un constat d’état des lieux, ils nous ont orientés vers la direction des ressources en eau, seule habilitée, selon eux, à prendre en charge un tel problème», ont indiqué des commerçants. Et d’ajouter que la situation risque de s’aggraver encore, puisque des affaissements du sol se sont produits sur la voie attenante au cercle de l’ASO.

Les plaignants lancent un appel pressant aux autorités locales afin qu’elles interviennent rapidement pour éviter que l’irréparable ne se produise. Il faut signaler que la rue piétonnière Mohamed Fidai est l’unique artère commerçante de la ville de Chlef dont les magasins sont régulièrement pris d’assaut par une foule d’acheteurs de la région.