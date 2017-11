Chlef : Les travailleurs de l’entreprise de nettoiement en grève

Réagissez

Les travailleurs de l’entreprise de nettoiement de la commune de Chlef, Tetach, sont en grève depuis hier. Ils réclament le paiement des rappels des primes de rendement et autres indemnités non versées depuis des mois. Il s’agit principalement des agents en détachement, qui sont payés par la municipalité locale. Ces derniers observent, donc, cet arrêt de travail afin d’obtenir satisfaction. Le mouvement a, comme il fallait s’y attendre, provoqué la paralysie totale du service de collecte et de transport des déchets ménagers aux quatre coins du chef-lieu de wilaya. Les pouvoirs publics devraient clarifier l’étrange situation dans laquelle se trouve l’entreprise de nettoiement, censée avoir ses propres effectifs et son entière autonomie sur le plan financier et administratif. L’objectif de sa création en 2015, à l’initiative des autorités locales, était justement de tenter de «soulager» un tant soit peu les Assemblées populaires communales qui, faut-il le noter, avaient du mal à assurer convenablement cette activité de salubrité publique de manière quotidienne.