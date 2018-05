Chlef : Les raisons du retard de l’ouverture de la nouvelle gare routière

Réagissez

La nouvelle gare routière de catégorie A, réalisée à la sortie ouest de Chlef, a été réceptionnée l’an dernier, mais elle reste curieusement toujours fermée.

Pourtant, lors de la visite qu’il a effectuée le 2 janvier dernier dans la région, le ministre des Travaux publics et des Transports, Adelghani Zaâlane, avait annoncé son ouverture pour mars 2018.

Que s’est-il passé depuis? Selon nos informations, le non-respect de cette échéance, fixée de surcroît par le premier responsable du secteur, est dû au retard dans le transfert de la gestion de cette gare routière à la Société de gestion des routes d’Algérie (Sogral), basée à Alger, ainsi qu’aux lenteurs dans l’équipement de cette structure, relevant du ressort de la direction des transports de la wilaya.

Or, cette opération semble traîner en longueur pour des considérations administratives et autres liées à la vacance qui perdure à la tête de cette direction depuis une année. Pour l’heure, et au lieu d’accueillir des bus de voyageurs urbains et inter-régions, les aires de stationnement de cette gare routière abritent le chapiteau du cirque Amar.

Ne dit-on pas que la nature à horreur du vide ? Toujours est-il que ce dossier nécessite une réelle et efficace prise en charge par les autorités concernées afin de rendre opérationnel, dans les meilleurs délais possibles, cet investissement qui a coûté plus de 52 milliards de centimes.