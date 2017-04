Chlef : Les petits agriculteurs dans le désarroi

Réagissez

Les consommateurs ignorent certainement que la plupart des légumes qu’ils trouvent régulièrement sur le marché, proviennent essentiellement des cultures sous serres. En effet, la daïra côtière de Beni Haoua et les localités voisines en assurent le gros de la production et l’acheminement vers les grossistes à longueur d’année. Malheureusement, elles ne disposent pas encore d’un marché de gros, ce qui oblige les producteurs locaux (ceux qui ont les moyens de transport) à se déplacer jusqu’à Chlef et Tipaza pour y écouler leur marchandise. Quant aux plus démunis, ils sont contraints de céder leur production à des intermédiaires avec toutes les conséquences que cela implique sur les prix de vente de ces produits agricoles de première nécessité. L’implantation d’un marché de gros à Beni Haoua s’avère donc nécessaire pour alléger le calvaire de la corporation et assurer un approvisionnement régulier et suffisant du marché local en légumes sous serre. Certains fellahs que nous avons interrogés affirment avoir saisi toutes les autorités concernées sur le sujet mais aucune suite n’a été donnée à leur requête. «Personne ne parle de nous ni ne s’inquiète de notre sort alors que nous sommes devenus un maillon important, sinon stratégique, de la chaine de production des produits des cultures sous serres», clament-ils. En plus de l’absence de cette infrastructure commerciale, les producteurs concernés sont confrontés, chaque hiver, aux dommages occasionnés par les intempéries et les vents violents frappant cette partie du littoral de la wilaya.