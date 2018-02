Chlef : Les opérateurs découragés par le climat d’investissement défavorable

Réagissez

Outre l’absence du foncier industriel, les porteurs de projets sont également confrontés à une bureaucratie asphyxiante.

L’activité économique dans les secteurs public et privé s’est fortement ralentie en 2017 et en ce début d’année à travers la wilaya. Beaucoup d’entreprises du bâtiment et des travaux publics ont dû soit compresser leurs effectifs, soit mettre la clé sous le paillasson. Des investisseurs, lassés par la bureaucratie pesante et des années d’attentisme, ont, quant à eux, choisi de délocaliser leurs projets vers d’autres wilayas.

Nonobstant la crise financière que vit le pays, des spécialistes de la question attribuent surtout cette situation aux changements fréquents de responsables de l’exécutif (trois walis se sont succédé en l’espace de neuf mois) et au manque d’intérêt manifesté par les pouvoirs publics à l’égard notamment du dossier des investissements privés et des grands projets en souffrance dans les secteurs prioritaires.

Nous citerons, entre autres, le premier tronçon de la pénétrante Chlef-Ténès, la concession du périmètre agricole «en jachère» à Bir Saf Saf, les trois ZET en attente d’affectation aux investisseurs sur le littoral, le centre anti-cancer à dimension régionale, les projets routiers de désengorgement de la circulation au chef-lieu de wilaya, la nouvelle université des sciences et le nouvel hôpital d’Aïn Merane.

Autre coup fatal porté à l’activité économique locale : l’abandon inexpliqué du chantier de réalisation du nouveau parc industriel d’Oued Sly, dont le coup d’envoi des travaux avait été, pourtant, donné en avril dernier par l’ex-ministre de l’Industrie et des Mines. Du coup, les 84 porteurs de projets localisés sur le site en question sont désorientés et ne savent plus à quel responsable s’adresser pour trouver une solution à leur problème.

Outre l’absence de foncier industriel, les porteurs de projets sont également confrontés à une bureaucratie asphyxiante qui a poussé nombre d’opérateurs à délocaliser leurs projets vers d’autres wilayas. Une situation qui, malheureusement, contraste totalement avec les nombreuses facilitations et l’attention particulière accordées par les autorités aux investisseurs durant la décennie noire. Une période qui avait, paradoxalement, vu naître le plus gros des projets industriels privés dont dispose aujourd’hui la wilaya.