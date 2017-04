Chlef : Les oléiculteurs s’organisent pour relancer la filière

Réagissez

Créée récemment, l’association des producteurs d’olives et d’huile de la wilaya est déjà entrée en activité en organisant une rencontre intéressante pour relancer et développer la filière.

L’objectif des organisateurs vise à étendre la culture de l’olivier dans la région, qui compte, actuellement, une superficie de 4300 hectares, dont 500 ont été nouvellement plantés. La rencontre, qui s’est déroulée à l’hôtel El Hadef, a vu la participation de nombreux oléiculteurs, de techniciens et d’ingénieurs agronomes. Elle a été, par ailleurs, rehaussée par la présence du président du Conseil mondial de l’huile d’olive, Amara Sabah, du directeur des services agricoles de la wilaya, Mokhtar Belaïd, du président de la Chambre agricole, de représentants de la CRMA et de la BADR, ainsi que de chercheurs des universités de Chlef et de Mostaganem.

Le directeur général et le secrétaire général de l’Institut technique de l’arboriculture fruitière et de la vigne (ITAF) étaient également présents, ainsi que des techniciens des sociétés Bayer et Syngenta, spécialisés dans la protection des cultures et la commercialisation des produits phytosanitaires.

Dans son intervention, le président du Conseil mondial de l’huile d’olive a fait savoir que l’Algérie occupe la 8e place au classement mondial des producteurs d’huile d’olive et la 4e à celui des producteurs de l’olive de table. Il a indiqué que le secteur a accompli des progrès appréciables, passant d’une superficie exploitée de 170 000 hectares en 1999 à 475 000 ha en 2017, et d’une production d’huile d’olive de 25 000 tonnes à 60 000 tonnes pour la même période. Il reste encore, selon lui, des défis à relever pour se mettre au diapason des exigences du marché international, notamment en matière d’organisation de la filière et de respect des normes de qualité des produits et de traitement des vergers.