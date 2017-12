Chlef : Les nouveaux élus à l’épreuve du terrain

Réagissez

Les nouvelles Assemblées populaires communales de la wilaya de Chlef sont désormais en fonction, face à leurs nouvelles missions et responsabilités, et ce, dans une conjoncture économique difficile.

Des missions, dont les axes prioritaires ont été définis, hier, par le wali de Chlef, Abdellah Benmansour, lors d’une réunion élargie à la commission de sécurité de la wilaya et à laquelle ont assisté tous les membres de l’exécutif.

Les nouveaux élus ont été notamment instruits de privilégier le dialogue avec la population et de placer au cœur de leurs actions quotidiennes l’amélioration du cadre de vie des citoyens, la lutte continue contre les constructions illicites et le commerce informel, ainsi que la préservation de la santé des citoyens à travers des campagnes ordonnées et étudiées, d’éradication des chiens et chats errants.

Il a indiqué que toute opération visant la salubrité des quartiers doit être menée avec la participation de la population, afin de bien cerner la question des horaires de collecte des déchets. En outre, le chef de l’exécutif, qui était entouré du nouveau président de l’APW, Mohamed Touil, a demandé aux P/APC de coordonner la mise en œuvre de tous les programmes de développement avec les administrations concernées pour une exécution efficace des différents projets socio-économiques.

Concernant l’accueil du public, il a exigé des P/APC, des directeurs de l’exécutif et des chefs de daïra qu’ils réservent désormais toute la journée du lundi à la réception des doléances des citoyens.