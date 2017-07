Chlef : Les locaux abandonnés seront attribués aux vendeurs informels

Réagissez

Dans le sillage de l’évacuation des commerçants informels des trottoirs et places publiques du centre-ville de Chlef, les autorités locales ont mis à la disposition de ces derniers les locaux inoccupés au sein des marchés de proximité nouvellement réalisés à la périphérie de la ville.

On croit savoir que cette disposition a reçu l’assentiment des vendeurs concernés dont le nombre s’élèverait à près de 200. La moitié d’entre eux vont pouvoir ainsi, à en croire nos sources, occuper incessamment les lieux en attendant d’étendre l’opération au reste des bénéficiaires. En outre, il a été proposé de récupérer deux structures publiques inutilisées, en l’occurrence le bâtiment du collège technique (ex-CET) et le restaurant universitaire du centre-ville, pour leur affectation à l’activité commerciale.

Ce dispositif, nous dit-on, est devenu nécessaire pour en finir avec ce grand point noir qui a défiguré le paysage urbain et transformé la ville en un grand souk où tout est permis. En tout cas, les responsables locaux semblent déterminés à mener à terme l’opération de lutte contre ce phénomène, une opération qui commence à porter ses fruits, au grand soulagement de la population locale.

La circulation est devenue plus fluide le long des grands boulevards, les piétons peuvent enfin marcher tranquillement sur les trottoirs sans déborder sur la chaussée et il y a de moins en moins de vols à la tire. De même, le jardin public (l’esplanade de la Solidarité), nouvellement aménagé et équipé, commence à accueillir les familles pour des balades nocturnes. Pourvu que cela dure.