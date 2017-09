Chlef : Les habitants de haï Nasr en colère

Réagissez

Les habitants de haï Nasr, dans la localité de Ouled Mohamed, dans la banlieue est de Chlef, sont en colère contre le mauvais état de leur unique voie d’accès. Ils l’ont fait savoir aux responsables locaux venus récemment inaugurer le nouveau lycée de la localité. Ils se disent «stigmatisés» et ont dénoncé l’«exclusion» de leur cité du programme d’aménagement urbain et de revêtement des routes qui a touché les principaux axes des localités alentour abritant les anciennes familles sinistrées du séisme d’octobre 1980. «En plus de l’inaccessibilité de ce passage, nous souffrons de la défaillance de l’éclairage public, de l’insalubrité et de l’absence d’espaces verts, mais ce qui nous a toujours posé problème, c’est surtout l’impraticabilité, hiver comme été, de la route en question», ont dénoncé les habitants. En réponse aux préoccupations des protestataires, le chef de la daïra de Chlef a promis, nous dit-on, de prendre en charge leurs doléances dans les meilleurs délais possibles.

Tiendra-t-il sa promesse ? On le saura dans les prochaines semaines. Il faut rappeler qu’outre la route en question, plusieurs voies secondaires subissent le même sort malgré le lancement d’une vaste opération de remise en état du réseau routier de la ville de Chlef et de ses quartiers périphériques. Les sommes dépensées à ce titre, pour le seul programme de la direction de l’urbanisme et de la construction, s’élèvent à plus de 500 milliards de centimes.