Chlef : Les grands projets dans le secteur des transports abandonnés

Réagissez

Les projets portant sur la réalisation d’une ligne de tramway et la ligne de chemin de fer sont abandonnés. L’unique lot lancé, sur les trois prévus, celui de la pénétrante reliant Chlef au littoral de Ténès, connaît beaucoup de retard.

Un nouveau coup dur pour la wilaya de Chlef, grand carrefour du centre-ouest du pays, promu pourtant au rang de pôle industriel à dimension nationale et internationale, comme l’ont annoncé récemment de hauts responsables de l’Etat en visite dans la région. En effet, de grands projets de transport, initialement retenus par le ministère, ont vraisemblablement été abandonnés à cause de la crise économique que vit le pays. Il s’agit de la ligne de chemin de fer et de la pénétrante reliant le chef-lieu de wilaya au littoral de Ténès.

Il faut préciser que pour cette dernière infrastructure, l’unique lot lancé, sur les trois prévus, connaît un grand retard pour le même motif. Il en est de même pour les projets portant sur la réalisation d’une ligne de tramway entre Chlef et le nouveau pôle universitaire d’Oued Farès, ainsi que l’extension du port commercial de Ténès.

A cela s’ajoute le dossier en attente auprès du gouvernement pour la réalisation d’une voie de contournement à partir de Sidi Akkacha, au sud de Ténès, pour se terminer au carrefour est de cette dernière ville. Le projet n’a pu être lancé faute, semble-t-il, d’argent, alors qu’il était initialement prévu qu’il soit financé sur les fonds du FCCL (Fonds commun des collectivités locales).

En tout cas, les usagers doivent prendre leur mal en patience et attendre que les autorités centrales et locales daignent faire quelque chose pour alléger leurs souffrances. Car les «restrictions financières», souvent mises en avant par les pouvoirs publics, n’expliquent pas, à elles seules, aux yeux de la population, la situation dans laquelle se débat ce type d’infrastructures vitales pour la wilaya.