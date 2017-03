Chlef : Les entrepreneurs se mobilisent contre la spéculation sur le ciment

Réagissez

Le problème de la distribution du ciment au niveau de l’ECDE Chlef a fait l’objet, hier, d’une réunion extraordinaire provoquée par la Chambre de commerce et d’industrie de Chlef, et cela à la demande des entrepreneurs, investisseurs et promoteurs immobiliers.

La rencontre a été l’occasion pour les participants de soulever des dysfonctionnements graves dans la distribution de ce matériau à l’ECDE, dénonçant à l’unanimité le favoritisme et le blocage inexpliqué de leur approvisionnement auprès de la cimenterie d’Oued Sly. Pour le président de la CCI, il s’agit surtout du non-respect de la programmation d’enlèvement des quotas, dans la mesure où «les entreprises locales engagées dans la réalisation de projets publics n’ont pas reçu les quantités qui leur sont allouées depuis janvier dernier». «Cela nuit fortement à nos activités, retarde les chantiers et entraîne la suppression de milliers d’emplois», a-t-il ajouté, avant d’annoncer qu’une «deuxième réunion sur le sujet se tiendra samedi prochain à 9h à la CCI afin de dégager la plate-forme de revendications des opérateurs concernés qui sera soumise aux autorités de la wilaya». Lui succédant, des promoteurs immobiliers et chefs d’entreprise spécialisées dans le bâtiment ont dénoncé vivement leur «exclusion» du programme de distribution de l’usine au profit de revendeurs et d’entreprises d’autres wilayas. «Le plus grave, c’est que des bons d’enlèvement octroyés à ces derniers sont aussitôt mis en vente sur le marché parallèle à Chlef. D’ailleurs, j’en ai acheté quatre au niveau d’un café connu pour ce type de transactions dans la région», a révélé un promoteur immobilier. En tout cas, il ressort des différentes interventions que ce qui est finalement le plus important est l’approvisionnement des entreprises de réalisation locales de façon régulière et conforme au planning de livraison et à leur plan de charge.





Ahmed Yechkour