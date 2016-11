Chlef : Les entrepreneurs protestent contre les «blocages» de l’OPGI

Réagissez

Sit-in des entrepreneurs devant le siège de l’OPGI de Chlef

des entrepreneurs de la wilaya de Chlef ont soulevé le cas des chantiers de l’habitat à l’arrêt depuis 40 mois et la question de la non-révision des prix depuis 2013, de même qu’ils ont exigé le paiement de leurs situations en souffrance, notamment celle relative à la réalisation de murs de soutènement depuis 2011.

Les protestataires, conduits par le président du bureau de la Confédération générale du patronat, Abdelkader Meraini, et soutenus par le député du RPR, Mohamed Hammouni, se sont rassemblés devant le siège de l’OPGI, réclamant la présence du directeur général de l’office afin de lui exposer de vive voix leurs doléances. La rencontre a finalement pu se tenir à l’entrée de l’édifice comme ils l’exigeaient, et ce, dans un climat plutôt tendu.

«Nous sommes 23 entrepreneurs à avoir réalisé, sur ordre de l’OPGI et du CTC des murs de soutènement pour consolider les terrains d’assiette de programmes de logements publics à travers la wilaya. Malheureusement, l’OPGI refuse de régulariser notre situation financière. Pour une seule opération, le montant des travaux dépasse les 3 milliards de centimes et atteint par endroits jusqu’à 7 milliards de centimes», a dénoncé un entrepreneur. Le président du bureau de wilaya de la Confédération générale du patronat, Abdelkader Meraini, a tenu à clarifier les choses. «Nous sommes conscients de la situation financière du pays mais, aujourd’hui, nous parlons surtout des obstacles que nous rencontrons au niveau de l’office, comme le blocage des marchés publics, des avenants et des ordres de service.

Certains entrepreneurs ont dû cesser leur activité, d’autres ont été obligés de réduire leur effectif à cause de ces difficultés. Nous ne demandons que nos droits légitimes», a-t-il précisé. Pour sa part, le directeur général de l’OPGI a répondu que les portes de son administration sont ouvertes à tous les partenaires et que l’office a pris en charge tous les dossiers en suspens de la corporation relevant de sa compétence.

Il a indiqué que les situations de paiement sont au niveau de la CNL et que trois dossiers concernant les murs de soutènement ont pu être régularisés en attendant qu’une solution satisfaisante pour les autres cas soit trouvée.