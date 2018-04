Chlef : Les eaux usées envahissent l’Ouest de la ville

Réagissez

Suite à la rupture d’une conduite de grande dimension depuis une année, les eaux usées continuent à se déverser dans l’oued Tsighaout, passant au milieu de haï Bensouna, à la périphérie ouest de la ville de Chlef, avons-nous constaté sur place. C’est devenu le lieu de prolifération par excellence des rats et des moustiques, et l’odeur nauséabonde qui s’en dégage incommode fortement les riverains et commerçants, et se répand même jusqu’au nouvel hôpital Les Sœurs Bedj.

La situation risque de prendre des proportions alarmantes à la veille et durant la période

des grandes chaleurs.

La conduite qui achemine les eaux usées vers la station d’épuration a été, selon nos sources, brûlée il y a une année par des individus sans qu’elle soit réparée à ce jour. Les commerçants rencontrés sur les berges de l’oued, face à cette cascade d’eaux usées, dénoncent le «silence étrange» des pouvoirs publics face au danger qui guette les habitants de cette cité.