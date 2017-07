Chlef : Les constructions anarchiques prolifèrent

Réagissez

Les constructions anarchiques continuent de proliférer autour de la ville de Chlef sans qu’aucun responsable ne daigne y mettre le holà. Certaines personnes profitent des fréquents changements à la tête de la wilaya -trois walis en moins de neuf mois- et du laxisme des services techniques concernés pour ériger de nouvelles constructions au mépris des règles d’urbanisme et d’aménagement du territoire. L’exemple le plus frappant est celui des habitations en brique rouge qui poussent comme des champignons le long de la bretelle reliant l’autoroute Est-Ouest à la RN19 en passant par le marché de gros des fruits et légumes. Le phénomène a pris une ampleur telle que l’on se demande pourquoi l’exécutif de wilaya et l’APC de Chlef gardent le silence sur ces atteintes graves à l’urbanisme et à l’environnement de ce grand carrefour du Centre-ouest du pays. Le populisme a assez causé des dégâts au paysage urbain et au modèle architectural de la région, devenue par endroits des ilots d’habitations ne répondant à aucune norme. A ceux-là s’ajoutent les extensions illicites qui sont en train de foisonner également à la périphérie de la ville à tel point que les accès et passages de secours ont été carrément accaparés par des particuliers. Là aussi, on constate, malheureusement, l’indifférence manifeste, voire la carence, des pouvoirs publics qui n’ont pas daigné réagir face aux violations répétées de la réglementation en vigueur.