Chlef : Les centres de vacances mis en concession

La ville côtière d’El Marsa, à l’extrémité ouest du littoral de la wilaya, a lancé l’avis d’adjudication des centres familiaux de vacances situés sur les belles plages d’El Guettar, Messaadia et Bougoufa.

Des endroits parmi les plus prisés des estivants lors de chaque campagne estivale. La location pour les exploitants est accordée seulement pour la période d’été, sur la base d’un cahier de charges, qui oblige ces derniers à mettre à la disposition des familles les commodités nécessaires (eau, électricité, sanitaires, etc.). A charge pour l’APC d’assurer la collecte des ordures et l’acheminement du précieux liquide, sachant que la commune d’El Marsa est approvisionnée directement de la station proche de dessalement de Ténès.

En outre, la même collectivité a décidé de mettre en adjudication la dizaine de parkings payants des plages situées sur son territoire. A noter qu’hormis ces centres familiaux de vacances, il n’existe aucun centre d’accueil des estivants ni de complexe touristique.

La ZET de Aïn Hamadi, qui se trouve non loin de là, attend toujours d’être affectée aux porteurs de projets dans le secteur comme le sont les deux autres zones retenues à Mainis (Ténès) et Tigheza (Beni Haoua).